ما قصة “الرأس الكبير” الذي فتح منافذ كردستان واغلق نظيراتها في البصرة؟

كشف النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد، السبت، عن قيام وزارة الزراعة باعطاء إجازة لشخص وصفه بـ”الرأس الكبير” لفتح منافذ إقليم كردستان العراق وغلق منافذ البصرة، فيما إشار الى أن الحكومة ترسل اموالا لكردستان خلافا للقانون.

وقال عبد الصمد في حوار ان “محافظ البصرة افتتح منفذ الشلامجة بعد غلقه ليعود وزير الزراعة بغلقه مرة اخرى”، مبينا ان “الوزارة اعطت اجازة لشخص (رأسه كبير) لفتح منافذ كردستان وغلق منافذ البصرة”.

واضاف ان “الحكومة ترسل اموالا لإقليم كردستان العراق خلافا للقانون وتمنع ذلك عن البصرة”، مشيرا الى ان “الحكومة الاتحادية تطلب كردستان 128 مليار والبصرة تطلب بغداد 18 مليار”.

وأوضح عبد الصمد، انه “على وزارة الزراعة ان توضح سبب عدم منح منفذ الشلامجة اجازة استيراد، والحكومة تكيل بمكيالين بموضوع المنافذ في البصرة وكردستان”، مؤكدا انه “اذا لم يتم منح اجازة استيراد لمنفذ الشلامجة فهذا معناه ان هناك حرب تشن على المحافظة”.