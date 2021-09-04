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شحنات جديدة من "فايزر" تصل أرض العراق


أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا من شركة "فايزر".

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، في بيان ، إن "شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر، وصلت اليوم، إلى البلاد".

وأضافت، أنه " تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقلها، حيث انطلقت وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

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