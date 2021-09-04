خبير امني: اتفاق خفي ومباركة أمريكية وراء استمرار خروقات تركيا

وصف الخبير الأمني صباح العكيلي , السبت , الإجراءات الحكومية تجاه استمرار التجاوزات التركية داخل الحدود العراقية بـ ” الضعيفة”, مؤكدا ان المساحة التي توغلت بها القوات التركية داخل الأراضي العراقية جاوزت 200 كم وتمتلك ما يقرب من 36 قاعدة عسكرية .

وقال العكيلي في تصريح صحفي , ان ” موقف حكومة الكاظمي مازل ضعيفا اتجاه استمرار العدوان التركي على القرى والمدن العراقية في شمال البلاد ” , مرجحا ان ” يكون هذا الضعف مقصودا ودليلا على وجود اتفاق مبطن بين الكاظمي والحكومة التركية وبمباركة أمريكية ” .

وأضاف ان ” تنديد وزير الخارجية بالقصف والاعتداءات المتكررة لايجدي نفعا وان ابسط ما يمكن ان تتخذه الحكومة ووزارة الخارجية تقديم شكوى لمجلس الامن لكون العراق عضوا في المجتمع الدولي ” .

وأوضح العكيلي ان “القوات التركية بالوقت الحاضر تحتل بما يقرب من 200 كم وتمتلك ما يقرب من 36 قاعدة عسكرية”، محملا البرلمان والحكومة “المسؤولية الكاملة لهذا الموقف الضعيف”