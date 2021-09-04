نائب: جهات تحاول تشويه سمعة الانتخابات لخلق فتنة

دعا عضو مجلس النواب النائب ثابت محمد سعيد , السبت , مجلس المفوضيين الى توزيع المراقبين الدوليين على المركز الانتخابية البعيدة والنائية وعدم اقتصارها بالمراكز المحافظات وبغداد , مؤكدا بان جهات خارجية وداخلية تحاول تشويه سمعة العملية الانتخابية وزرع الشكوك لخلق فتنة .

وقال سعيد في تصريح صحفي, ان ” اغلب القوى السياسية مازالت قلقة بشان تزوير الانتخابات بكل اشكاله رغم ان الحكومة وعدتها باتخاذ إجراءات امنية وفنية لتامين سير العملية الانتخابية ” , مبينا ان ” هذه المخاوف مشروعة خاصة بعد ان تم كشف مجموعة حاولت تزوير نتائج الانتخابات من خلال اختراقها للنظام الالكتروني الخاص بالعد واحتساب النتائج ” .

وأضاف ان ” جهات خارجية وداخلية مازالت تحاول الى تشويه سمعة العملية الانتخابية وزرع الشكوك لدى القوى السياسية والمرشحين لخلق فتنة ” , داعيا مجلس المفوضين الى “توزيع المراقبين الدوليين الى المركز الانتخابية البعيدة والنائية وعدم اقتصارها بالمراكز المحافظات وبغداد ” .

وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا إحباط محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المرتقبة من خلال الضغط على موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر شبكة تمولها وتساعدها شخصيات سياسية وبرلمانية حالية وسابقة.