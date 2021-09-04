الدفاع المدني يصدر بيانا بشأن حريق مستشفى "التاج" في الكرادة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انقاذها المرضى والكوادر الطبية إثر حريق في غاية الخطورة بعد ان طال اسطوانات الاوكسجين داخل مستشفى اهلية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ، أن "فرق الدفاع المدني انقذت وأخلت المرضى والكوادر الطبية في مستشفى (التاج) الاهلية بعد اندلاع حادث حريق طال غرفة تخزين اسطوانات الاوكسجين نتيجة احتراق عدد من الكرفانات المشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني بأشراف مدير دفاع مدني اللواء كاظم سلمان بوهان"..

وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت وسيطرت على النيران داخل غرفة تخزين اسطوانات الاوكسجين بالوقت المناسب قبل انفجارها واخمدت النيران في الكرفانات المشتعلة ومنعت امتداد ألسنتها إلى داخل ردهات المستشفى وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية بمشاركة اكثر من 10 فرق اطفاء وانقاذ".

واشارت المديرية الى، انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر في الكرفانات التابعة الى المستشفى المذكور".