صحة النجف تعلن موقفها الوبائي

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان إنه "تم اجراء 868 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها بطريقة PCR"، مبينة انه "تم تسجيل 182 إصابة جديدة، مقابل 246 حالة شفاء، وحالتي وفاة لهذا اليوم".

وأوضحت، "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 84943

مجموع حالات الشفاء : 81738

مجموع الوفيات : 681

مجموع الحالات تحت العلاج : 2524

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4985