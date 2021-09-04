العصائب: القوات الأميركية تساعد “داعش” الارهابي على تحركاتها

اتهمت حركة عصائب اهل الحق، السبت، القوات الاميركية في العراق بمساعدة عناصر تنظيم “داعش” الاجرامي في هجماتها الارهابية، مبينة ان التحالف الدولي يمنع الجيش من السيطرة على الحدود العراقية.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة احمد الموسوي في تصريح صحفي ان ” ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة اميركا يساعد العناصر الارهابية علتى تحركها ويمنع قوات الجيش والقوات الامنية من ضبط الحدود لمنع تسللها”.

واضاف الموسوي ان “هناك خللا في المنظومة الامنية مما ادى الى ظهور تحركات لداعش و يجب احداث تغيير بالاسلوب والتكتيك الامني لملاحقة عصابات داعش وان اغلب عمليات داعش الارهابية اعلامية فقط”.

وأشار الى ان “التدخلات السياسية في ديالى تمنع التحركات الامنية لضرب حواضن داعش وان العصابات الاجرامية بدأت تنصب سيطرات امنية وهمية وهذا مؤشر خطير”