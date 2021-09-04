الجبهة التركمانية: نرفض عودة البيشمركة لكركوك لأنها مخالفة صريحة للدستور

اكدت الجبهة التركمانية في كركوك، السبت، رفضها اتفاق عودة البيشمركة للمحافظة والمناطق المتنازع عليها، مبينة ان القوات الكردية متهمة بعمليات اغتيال عديدة في كركوك.

وقال القيادي في الجبهة محمد سمعان في تصريح صحفي ان ” التركمان والعرب كان لهم تجربة قاسية مع القوات الكردية في كركوك ونحن نرفض عودة الاجهزة الكردية الى “.

واضاف سمعان، ان ” القوات الكردية قامت بعمليات اغتيال عديدة في كركوك وقد اقترحنا تشكيل قوة عسكرية من اهالي كركوك تعمل ضمن وزارة الدفاع الاتحادية”.

واوضح ان “محافظة كركوك ضمن الدستور العراقي هي تابعة للحكومة الاتحادية وليس للكرد وان قوات البيشمركة لم تحمي كركوك من داعش بل جاءت لحماية الاكراد “