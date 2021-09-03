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مطالبات تقديم شكوى ضد وزارة الكهرباء..


اكد الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، ان الكهرباء تعد من الخدمات الاساسية للمواطن وان عدم تجهيزها بشكل مستمر يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وقال الغراوي في بيان له ان "ملايين المواطنيين تاثروا بهذا الانقطاع وانعكس سلبا على اوضاعهم الاقتصادية كون العديد من اعمالهم تدخل فيها الكهرباء بشكل مباشر، فضلا عن استنزاف اموالهم لتعويضها وكذلك المشاكل والتداعيات الاجتماعية والنفسية التي احدثتها مشكلة الكهرباء".

واضاف الغراوي "اننا نطالب الادعاء العام العراقي بتحريك شكوى ضد وزارة الكهرباء امام محكمة حقوق الانسان بسبب انتهاكها لحقوق المواطنيين من جراء عدم تجهيز خدمة الكهرباء بصورة مستمرة وانهاء ملف الفساد في قطاع الكهرباء الذي استنزف اموال طائلة من موازنة الدولة".

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