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رئاسة البرلمان تعلن إيقاف رواتب النواب المتغيبين


حذرت رئاسة مجلس النواب العراقي أعضاء المجلس من اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتغيبين منهم بينها قطع الراتب، وذلك بعد جلسة جديدة حلّت لعدم اكتمال النصاب.

وقال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جلسات مجلس النواب ستعقد بعد اكتمال النصاب القانوني لها".

ولفت إلى أن "هيئة الرئاسة لم توفق لعقد جلسة رغم تحديد موعدها لأكثر من مرة وذلك لعدم اكتمال النصاب وسببه انشغال عدد كبير من النواب المرشحين للانتخابات المقبلة في الدعاية الانتخابية". 

وأضاف أن "هيئة الرئاسة عملت بقرار إيقاف الراتب عن النواب المتغيبين وسوف نعاود العمل به في حال تكرر عدم حصول النصاب".

وبين أن "رئاسة البرلمان سوف تعمل على إيقاف الرواتب عن النواب المتغيبين أو قطع جزء منها او إيقافها بصورة كاملة". وأشار إلى أنه إذا تم عقد جلسة بنصاب قانوني مكتمل فممكن أن تمرر القوانين الجاهزة للتصويت.

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رئاسة البرلمان تعلن إيقاف رواتب النواب المتغيبين
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