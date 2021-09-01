المنافذ الحدودية: إتلاف أدوية بشرية مخالفة للضوابط

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية / منفذ مطار النجف الدولي، اليوم الاربعاء، عن إتلاف أدوية بشرية مخالفة للضوابط .

وقالت الهيأة في بيان انه "بإشراف مباشر من مديرية منفذ مطار النجف الدولي تم إتلاف 190 كارتون أدوية بشرية بوزن إجمالي بلغ 2916 كغم".

واضافت انه "تم إتلاف الأدوية كونها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومضى على وجودها في مخازن الكمارك مدة زمنية طويلة وتشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين".

واشارت الهيأة الى انه "شكلت لجنة مشتركة من الدوائر ذات العلاقة وتمت عملية الإتلاف".