القبض على 3 تجار مخدرات بحوزتهم كرستال والف حبة مخدرة في كربلاء

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على ثلاث متهمين وضبط بحوزتهم 200 غرام من مادة الكرستال والف حبة مخدرة في محافظة كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان انه "بعد نصب كمين محكم تم القبض على ثلاث متهمين وضبط بحوزتهم 200 غرام من مادة الكرستال والف حبة مخدرة يقومون بالمتجارة بها فــي محافظة كربلاء".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً واحالتهم وفق الماده 28 مخدرات".