مكتب مفوضية ذي قار: لا تصويت لمن فقد بطاقته الانتخابية

اعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ذي قار، الأربعاء، ان فقدان البطاقة الانتخابية للناخب سيحرمه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مدير المكتب قاسم زوري في حديث إذاعي ان "بطاقة الناخب تعد جوازاً للأدلاء بصوت الناخب للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وان فقدانها او تلفها سيحرمه من المشاركة فيها".

هذا ولم يشر زوري الى نية محتملة لدى المفوضية "بإعادة اصدار بطاقات جديدة قبيل الانتخابات المقررة في العاشرة من تشرين الاول المقبل".