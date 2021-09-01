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الإطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها في بغداد


أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، الإطاحة بمبتز إلكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية وآخر بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام حسينية المعامل تمكنت من القاء القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) إذا لم تدفع له مبلغ من المال ، تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٣١ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

واضاف البيان، "مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر قسم الرصافة ألقت القبض على متهم لقيامه المتاجرة بالأعضاء البشرية، وأن عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن قيام المتهم المتاجرة بالأعضاء البشرية وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على متهم وتوقيفه وفق أحكام المادة (٦) من قانون الاتجار بالبشر لينال جزائه العادل".

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