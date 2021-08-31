مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "خدمة العلم"

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع قانون "خدمة العلم" من حيث المبدأ.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن "مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون خدمة العلم وإحالته إلى البرلمان".

وكانت لجنة الامن والدفاع البرلمانية دعت قبل أشهر، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى اعطاء اولوية لتشريع قانون الخدمة الالزامية بالمرحلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية وارساله الى مجلس النواب بغية استكمال تشريعه.