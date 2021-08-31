مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية : لم يصدر من العراق اي قرار حول الزوار الايرانيين الذين سيشاركون في زيارة الاربعين

أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، صحبت الله رحماني، اليوم الثلاثاء، ان تأشيرات الزوار الايرانيين الى العراق ستكون مجانية.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الايرانية، عن رحماني قوله، إنه "خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة زيارة الاربعين تقرر انه في حال قبول العراق، ان يتم ايفاد الزوار الايرانيين الى زيارة الاربعين مع مراعاة البروتوكولات الصحية".

وبين انه "لم يتم الحديث مع حتى الآن عن عدد الزوار، لأن العراق لم يصدر حتى الآن تعليمات رسمية بهذا الشأن، ومع ذلك فإن ايران مستعدة لإيفاد الزوار في حال تحديد عدد الزوار".

وأشار رحماني الى "التطرق لموضوع زيارة الاربعين خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد، ولم يتم الرد وبالطبع هناك وعد بمتابعة الموضوع، وفيما اذا تم الاعلان أن متلقي التطعيم الكامل يحق لهم اداء مراسم الزيارة، فسيتم اختيار الزوار من بين المطعمين".

واكد انه "اذا توفرت الظروف وجاء الرد من الجانب العراقي في الوقت المناسب، فإنه يمكن اصدار التأشيرات لـ500 ألف شخص خلال يومين من خلال السفارة والقنصليات العراقية، وستكون التأشيرة مجانية وفقا للاتفاق السابق بين البلدين".