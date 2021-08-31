استشهاد واصابة اثنين من حرس الحدود بانفجار عبوة ناسفة في الانبار

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الثلاثاء، باستشهاد منتسب في حرس الحدود واصابة اخر بجروح بليغة اثر انفجار عبوة ناسفة في المناطق الغربية .

وقال المصدر في تصريح صحفي ان” عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من احدى الطرق المؤدية الى صحراء عكاشات بقضاء القائم غربي الانبار، انفجرت اثناء قيام قوة دورية لحرس الحدود مقر لواء 15 بمهامها الامنية ما ادى الى استشهاد منتسب في الحال واصابة مفوض بجروح بليغة تم نقله الى المستشفى لغرض العلاج “.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” انفجار العبوة اتبعها اشتباكات مسلح مع مجموعة من عناصر عصابات داعش الاجرامية”.

واشار الى ان” القوات الامنية سارعت الى اغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث تحسبا من وجود عبوات ناسفة اخرى معدة للتفجير موضوعة في مكان اخر ،مبينا ان” القوات الامنية داهمت منطقة الحادث لتعقب المتورطين بالهجوم على الدورية “.

يشار الى ان مناطق صحراء الانبار الغربية مازالت تحوي على بقايا لخلايا تنظيم داعش الارهابي.