توقعات الطقس في العراق للأيام المقبلة.. ارتفاع بالحرارة ثم انخفاض

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الثلاثاء، حالة الطقس في العراق حتى السبت المقبل.

وذكر بيان للهيئة أن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً حاراً ،ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، حيث ستسجل درجات حرارة في محافظات بغداد وكركوك وصلاح الدين والأنبار وكربلاء المقدسة وواسط، فضلاً عن النجف الأشرف وميسان والمثنى والبصرة، 47 درجة، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، أما الطقس في المنطقة الشمالية فسيكون صحواً ،ولاتغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم الخميس سيكون صحواً في المنطقة الوسطى ،ولا تغير في درجات الحرارة، فيما ستشهد انخفاضاً طفيفاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم"، مشيراً الى أن "الطقس في يوم الجمعة سيكون صحواً وسيشهد انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المنطقتي الوسطى والشمالية، ولا تغير بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

ولفت الى أن "الطقس ليوم السبت، سيكون صحواً وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض الطفيف في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم، في حين أن الطقس سيكون صحواً ولاتغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية ،والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) كم"