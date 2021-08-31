محلل سياسي يحذر من “صفقات سياسية” لسيطرة الكرد على كركوك وضمها للاقليم

حذر المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، من صفقات سياسية خلف الكواليس من اجل سيطرة الاكراد على محافظة كركوك وضمها للاقليم بهدف السيطرة على نفطها.

وقال البياتي في تصريح صحفي ان “هناك تحركات كردية من قبل بعض الاحزاب من اجل الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية الخاصة بمحافظة كركوك من اجل السيطرة عليها والحصول على مقعد المحافظ”.

واضاف ان “حصول الاكراد على مقاعد كركوك في الانتخابات سيفتح الباب امام ضم هذه المحافظة الى الاقليم، حيث تسعى الاحزاب الحاكمة في الاقليم الى الاستحواذ على نفط كركوك”.

ولفت البياتي الى ان “المعطيات تؤكد وجود صفقات سياسية تحاك خلف الكواليس من اجل منح كركوك للاكراد مقابل دعمهم لاحد الشخصيات للوصول الى رئاسة الوزراء