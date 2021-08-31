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اللجنة الامنية العليا للانتخابات تصدر توجيهات تتعلق بحماية المرشحين


أصدرت اللجنة الامنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، توجيهات جديدة لحماية المرشحين وتأمين سلامتهم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أنه "استكمالاً للاجراءات التي اتخذتها اللجنة الامنية العليا للانتخابات والتي تهدف الى انجاح العملية الديمقراطية واكمال اجراءات اقامتها في تشرين الاول المقبل على اتم وجه ومن اجل حماية وسلامة المرشحين للانتخابات المقبلة وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم اصدرت اللجنة الامنية العليا اوامرها الى الاجهزة الامنية المعنية ما يمهد لقيام اللجان الامنية الفرعية في المحافظات كافة لمتابعة لمرشحين وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل اخرى لغرض التشاور معهم للوصول الى افضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الامنية".

ووجهت اللجنة الامنية، بحسب البيان، "امر قاطع المسؤولية في المنطقة سواء في محل سكن المرشح او مكان عمله لتقديم الاسناد للمرشحين عند الحاجة او اخبار الاجهزة الامنية عن اي معلومات تهدد سلامة المرشح وعائلته، وشملت التوجيهات باهمية حماية التجمعات والاحتفالات الانتخابية للمرشحين بعد التنسيق مع رئيس اللجنة الامنية الفرعية في كل محافظة".

كما شملت التوجيهات، "تفعيل الجهد الاستخباري للقطعات الامنية المعنية لجمع المعلومات والتحري بشان التهديدات الحقيقية للمرشحين لاتخاذ اجراءات الحماية المناسبة لهم".

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اللجنة الامنية العليا للانتخابات تصدر توجيهات تتعلق بحماية المرشحين
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