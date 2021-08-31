جنايات ميسان تصدر 12 حكما لمدان اشترك بسرقة أسلاك ومحولات كهربائية

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، اثني عشر حكما بالحبس الشديد لمدان اشترك بسرقة الأسلاك والمحولات الكهربائية العائدة للشركة العامة لتوزيع كهرباء في المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "مجموع الإحكام التي صدرت بحق المدان بلغت ستة وثلاثون سنة بواقع ثلاث سنوات لكل جريمة من الدائرة المذكورة"، لافتا إلى أن "الاحكام بحق المدان ستنفذ بالتعاقب".

وأضاف أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة 444 من قانون العقوبات".