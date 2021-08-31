الجبهة التركمانية تكشف عن “صفقات” بين المركز والاقليم على حساب كركوك

كشف رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، الثلاثاء، عن وجود تفاهمات وصفقات بين المركز والاقليم على حساب محافظة كركوك، مؤكدا أنه لا يمكن التفريط بقيادة العمليات المشتركة في كركوك.

وقال توران في حوار إن “هناك تفاهمات وصفقات بين المركز والاقليم على حساب محافظة كركوك”، مبينا ان “هناك تعمد لتغييب التركمان والعرب في كركوك، فيما تم نقل الموظفين العرب والتركمان الى اطراف كركوك لاسباب مجهولة”.

وأضاف أن “هناك مطالبات باجراء انتخابات كركوك بعد الــ10 من تشرين الأول”، مشيرا إلى ان “مكتب مفوضية كركوك محتكر للجانب الكردي منذ 16 عاما”.

وتابع، انه “لا نخشى خسارة الانتخابات لعلمنا بالطبخة التي اعدتها بعض الأحزاب”، مشيرا الى أن “رئيس مجلس المفوضين غير هيكل مفوضية كركوك لصالح حزب معين”.

من جانب آخر أكد توران، أنه “لا يمكن التفريط بقيادة العمليات المشتركة في كركوك”، داعيا الى “ابعاد الملف الامني في كركوك عن السياسة”.