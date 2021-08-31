الكشف عن مخطط أميركي جديد للبقاء في العراق باستخدام “ورقة قديمة”

كشفت النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الثلاثاء، عن مخطط أميركي للبقاء في العراق باستخدام ورقة “داعش” الارهابي، لافتا الى ان وجود 35 الف من عوائل الارهابيين في مخيم الهول يشكل ورقة ضغط أميركية.

وقال الموسوي في حوار إن “الولايات المتحدة الأميركية تحاول ان تستخدم اوراق داعش لخلق الفوضى في العراق”، متوقعا ان “تستخدم واشنطن ورقة داعش كضغط على الحكومة لالغاء قرار اخراج قواتها”.

وأشار الى “وجود 35 الف من عوائل الارهابيين في مخيم الهول يشكل ورقة ضغط أميركية”، لافتا الى ان “واشنطن لا تريد الخروج من العراق مفلسة”.

وكان الباحث والمؤرخ الامريكي غاريث بورتر، اكد في تصريح سابق، أن الولايات المتحدة تشن حروبًا لا تنتهي في جميع أنحاء العالم سعيًا وراء مصالح مؤسساتها العسكرية ، مبينا أن هناك حاجة لتحولات كبيرة في الفهم العام لوضع حد لمثل هذه الحروب