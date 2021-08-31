القضاء يشكل فريقا لرصد محاولات تزوير الانتخابات

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، تشكيل فريق عمل لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.

واشار المركز الإعلامي في مجلس القضاء خلال بيان، الى أن "المجلس شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائين، وبالتعاون مع الجهات الامنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض بتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات".

ولفت المركز إلى أن "الفريق باشر بمهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا".

وحذر مجلس القضاء الأعلى في بيانه "كلَّ من تسوّل له نفسه التفكير باستخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تُتَخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة".