النائب حسن سالم : مزاعم التحالف الدولي بتحرير الأراضي العراقية من داعش كذبة

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية ، حسن سالم ، الاثنين ، أن مزاعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتحرير الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم “ داعش” الاجرامي كذبة .

وقال سالم في تصريح صحفي إن “الحاجة انتفت لوجود أي قوات أجنبية وعلى رأسها الأمريكية منذ اعلان النصر على داعش الاجرامي”.

وأضاف أن “مزاعم أي دولة أجنبية منضوية تحت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في هزيمة داعش كذبة”، مشيرا إلى أن “العراقيين هم من حرروا الأرض واعطوا الاف الشهداء والجرحى”.

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية اتهمت في وقت سابق، جهات سياسية بالعمل على تعطيل تنفيذ قرار البرلمان بشان سحب كافة القوات الاجنبية من العراق ، محذرة من اضطراب الاوضاع بالتزامن مع الانتخابات.