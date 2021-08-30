أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق اندلع في أربعة كرفانات داخل شركة تابعة الى وزارة الاسكان في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرقها تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل أربعة كرفانات مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذة كمنام لمنتسبي حراسات شركة اشور للمقاولات التابعة الى وزارة الاسكان والتعمير على طريق كربلاء المقدسة النجف الأشرف".

وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشارها الى گراج قريب يضم عدد من السيارات وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وطالبت المديرية، بفتح "تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في تلك الكرفانات بادئ الامر".