النائب عن تحالف الفتح احمد علي : اميركا ستبقي قواتها داخل العراق والشعب لن ينخدع باتفاق واشنطن

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد علي، الاثنين، ان القوات الاميركية لن تغادر العراق رغم اعلان الحكومة عن جدولة انسحابها، لافتا الى ان الشعب لن ينخدع باتفاق واشنطن حيث ستتواجد هذه القوات داخل القواعد العسكرية ولكن تحت مسمى اخر.

وقال علي في تصريح صحفي، ان “من المستبعد تطبيق اتفاق الانسحاب الاميركي من العراق، حيث ستبقى هذه القوات على اراض البلاد من دون اي خروج لها”.

واضاف ان “الشعب لن ينخدع بالاتفاقيات والمحادثات التي تم الاعلان عنها والتي تتعلق بتحديد موعد للانسحاب الاميركي من العراق مع نهاية العام الجاري”.

وأوضح علي، أن “الاتفاق الذي تم بين الطرفين العراقي والاميركي يتلخص ببقاء القوات المذكورة داخل العراق مع احداث تغيير في المسمى الذي تتواجد فيه داخل القواعد العسكرية”.