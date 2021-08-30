نواب نينوى يطالبون الحكومة بالتدخل لوقف بيع وشراء البطاقات الانتخابية

طالب نواب عن محافظة نينوى، اليوم الاثنين، الحكومة بالحد من ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن نواب محافظة نينوى،، إنهم "يطالبون رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الدور الرقابي ل‍لجنة مكافحة الفساد، وهيئة النزاهة، وجهاز الامن الوطني بالإضافة إلى الأجهزة الاستخباراتية الأخرى للحد من ظاهرة بيع وشراء البطاقات الانتخابية، وإحالة المتهمين للقضاء".

وأشار البيان إلى، أن "تلك الظاهرة أصبحت تمارس بشكل علني في محافظة نينوى"، معتبراً انها "ستجعل الانتخابات المقبلة غير نزيهة، ومشكوك بنتائجها".