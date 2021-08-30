حقوق الانسان: أميركا ارتكبت ابشع الجرائم داخل العراق .. لدينا الأدلة

أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت ابشع الجرائم داخل العراق، مشيرة إلى أن هناك أدلة تثبت تورط الأمريكان بانتهاك حقوق الإنسان داخل العراق.

وقال نائب رئيس اللجنة قصي عباس في تصريح صحفي إن “ الولايات المتحدة الأميركية ارتكبت ابشع الجرائم بحق الشعب العراقي منذ احتلالها العراق”، مبينا ان “هناك تقارير تثبت تورط أميركا بانتهاكات جسيمة بحق عشرات المواطنين العراقيين”.

وأضاف عباس، أن “الحكومة ملزمة برفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لتورطها بجرائم حرب واخرى تتعلق بحقوق الإنسان”.

وكانت محكمة أمريكية أمرت في وقت سابق باعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق عاملين في شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية على خلفية إطلاق نار في بغداد عام 2007 اودت بحياة 14 مدنيا بينهم نساء وأطفال.