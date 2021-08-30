انتقادات لهيمنة حزب معين على برلمان الإقليم

انتقد عضو برلمان إقليم كردستان عن حزب العدل الكردستاني مسلم عبد الله، الاثنين، سيطرة الحزب الديمقراطي على برلمان الإقليم وقراراته.

وقال عبد الله في تصريح لـ/المعلومة/ إن “المواطنين هم بأشد الحاجة في الوقت الحالي للبرلمان ليجتمع ويساندهم، ضد الإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة ومنها الارتفاع الكبير في الأسعار لجميع المواد، وكذلك الضرائب”.

وأضاف أن “البرلمان أصبح في الوقت مساندا للحكومة، بفضل سيطرة الحزب الديمقراطي على القرارات والهيمنة وخرق القوانيين التي يمارسها، والإجراءات التعسفية التي تمارس ضد أي عضو يحاول الوقوف مع الشعب”.

ومن المقرر أن يعود برلمان الإقليم للاجتماع مجددا خلال الأيام المقبلة، بعد عطلة استمرت لأكثر من أسبوعين