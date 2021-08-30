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عضو المكتب السياسي لكتلة صادقون سعد السعدي : إجراء الانتخابات بوقتها المحدد سيكون اكبر رد على امريكا


اكدت كتلة صادقون، الاثنين، إن تأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة هي احد اهداف الولايات المتحدة في العراق.

وقال عضو المكتب السياسي للكتلة، سعد السعدي، في تصريح صحفي إن “كتلة صادقون تدعو الى إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة وحث المواطنين علي المشاركة بها لانها سبيل العراق والعراقيين للخلاص من الصراعات “.

وأضاف أن ” إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها المحدد سيكون اكبر رد على الولايات المتحدة التي تسعى لتأجيلها “. وأشار الى ” ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة واهميتها للشعب العراقي”،  لافتاً الى “أنها ستنقذ الوضع مما هو عليه “.

يذكر أن موعد الانتخابات التشريعية قد حدد في وقت سابق في العاشر من تشرين الاول

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