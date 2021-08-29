رئيس مجلس المفوضين: سيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة

اكد رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان، الاحد، ان نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من يوم الاقتراع، لافتا الى ان البطاقات البايومترية سيتم تعطيلها لمدة 27 ساعة من عملية الاقتراع.

وقال عدنان في تصريح صحفي ، ان “جميع الاجراءات القانونية والأنظمة كافة تم انجازها والموارد البشرية لإجراء الانتخابات قد اكتملت ايضا، كما ان عدد المتقدمين لموظفي الاقتراع بلغ نحو 800 ألف تم اختيار 320 ألفاً منهم عن طريق القرعة”.

واضاف: “التصويت الخاص سيجري قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع، وسنقوم بسحب البطاقات بعد عملية الاقتراع وسيتم تعطيلها لمدة 72 ساعة وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة، في حين ان النتائج النهائية للانتخابات سيتم اعلانها بعد إجراء الطعون”.

وبين ان “ورقة الاقتراع غير قابلة للاستنساخ، كما انها مميزة وتتمتع بصفات أمنية قد توازي الموجودة في العملة النقدية، حيث تم التعاقد مع شركة ألمانية رصينة لطبع ورقة الاقتراع”.