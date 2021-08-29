الأخبار

رئيس مجلس المفوضين: سيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة


اكد رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان، الاحد، ان نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من يوم الاقتراع، لافتا الى ان البطاقات البايومترية سيتم تعطيلها لمدة 27 ساعة من عملية الاقتراع.

وقال عدنان في تصريح صحفي ، ان “جميع الاجراءات القانونية والأنظمة كافة تم انجازها والموارد البشرية لإجراء الانتخابات قد اكتملت ايضا، كما ان عدد المتقدمين لموظفي الاقتراع بلغ نحو 800 ألف تم اختيار 320 ألفاً منهم عن طريق القرعة”.

واضاف: “التصويت الخاص سيجري قبل 48 ساعة من يوم الاقتراع، وسنقوم بسحب البطاقات بعد عملية الاقتراع وسيتم تعطيلها لمدة 72 ساعة وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة، في حين ان النتائج النهائية للانتخابات سيتم اعلانها بعد إجراء الطعون”.

وبين ان “ورقة الاقتراع غير قابلة للاستنساخ، كما انها مميزة وتتمتع بصفات أمنية قد توازي الموجودة في العملة النقدية، حيث تم التعاقد مع شركة ألمانية رصينة لطبع ورقة الاقتراع”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس مجلس المفوضين: سيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات خلال 24 ساعة
النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي: شراء الاصوات بداية فشل المرشح بمشواره السياسي
تشديد أمني على الحدود العراقية مع سوريا غرب الانبار
الحكم بالسجن لمدة سنتين لمدان قام بابتزاز فتاة في ميسان
الحشد الشعبي يضبط “مضافة الموت” في ناحية محررة بديالى
إتلاف ٧٥٠ كغم من الأدوية المخالفة في النجف
ضبط عبوات ومقذوفات طائرة مسيرة في كركوك
محلل سياسي : : تركيا تتعكز على العلاقة الشخصية التي تربطها بالكاظمي
رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى : الشخصيات تتبدل والمواقف ستذكر من كان مع الحشد او حاول أضعافه
الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات وثلاثة ارهابيين في الانبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك