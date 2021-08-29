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النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي: شراء الاصوات بداية فشل المرشح بمشواره السياسي


رأت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الاحد، إن عملية شراء الاصوات من قبل المرشحين هي بداية فشلهم في مشوارهم السياسي.

وقالت الحامدي في تصريح صحفي إن ” المرشح من الان يعتمد على سرقة وشراء اصوات الناس فكيف سيكون اميناً على اموالهم وحقوقهم ” مبينة أن ” المرشح الذي يشتري الاصوات لا ننتظر منه الفائدة في مجلس النواب “.

وأضافت أن “الذنب لا يقع وحده على المرشح فالمواطن مشترك ايضاً في عملية بيع وشراء الاصوات بعض المواطنين يبيعون اصواتهم من جهة ويطالبون بحقوقهم من جهة أخر “.

ودعت الى ” ضرورة الانتخابات والمشاركة فيها وعدم السماح للمرشحين بان يشتروا او يتأجروا بالاصوات على حساب الفقير “.

يذكر أن بعض المرشحين عملوا على شراء وحجز البطائق الانتخابية لضمان حجز مقعدهم داخل البرلمان.

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النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي: شراء الاصوات بداية فشل المرشح بمشواره السياسي
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