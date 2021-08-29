تشديد أمني على الحدود العراقية مع سوريا غرب الانبار

أفاد مصدر أمني، الاحد، بتشديد الاجراءات الامنية على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “القوات الامنية شددت من اجراءاتها على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، اثر تسجيل عمليات تهريب لمادتي الحشيشة والكريستال الى المناطق الغربية”.

وأضاف، أن “الاجراءات جاءت على خلفية اعتقال عدد من تجار مادتي الحشيشة والكريستال من قبل القوات الامنية واعترافهم بعملية تهريب هذه المواد من سوريا الى قضاء الرطبة غربي الانبار”.

وبين أن “القوات الامنية تمكنت من احباط اكبر عملية لترويج المخدرات وتمكنت من اعتقال المجموعة وبحوزتهم كميات كبيرة من الحشيشة والكريستال والحبوب المخدرة”.

وأكد أن “المهربين يبتكرون طرق غير مألوفة بعمليات ادخال هذه المواد الا ان القوات الامنية دائما ما تفاجئهم وتلقي القبض على المتورطين بعمليات التهريب واحالتهم الى القضاء “.