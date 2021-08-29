الحشد الشعبي يضبط “مضافة الموت” في ناحية محررة بديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاحد، عن ضبط مضافة سرية لتجهيز خلايا داعش بالمتفجرات في ناحية محررة في ديالى.

وقال التميمي في حديث صحفي ان “قوة قتالية من الحشد الشعبي توغلت في عمق بساتين شرق ناحية السعدية(60كم شمال شرق بعقوبة) ونجحت من خلال عملية تمشيط دقيقة استمرت 3 ساعات متواصلة من كشف موقع مضافة سرية تحت الارض تضم اعتدة ومتفجرات كانت بمثابة المزود الرئيسي لخلايا داعش الارهابي في مدن حمرين”.

واضاف، ان “عملية ضبط الاعتدة والمتفجرات جاء من خلال جهد استخباري حدد مكان المضافة بدقة لافتا الى استخبارات الحشد لعبت دور محوري في كشف الكثير من مضافات الموت في مدن حمرين ومنها السعدية في الاشهر الماضية”.

واشار الى ان “الجهد الهندسي اجرى عملية تمشيط واسعة للمناطق القريبة من المضافة من اجل التاكد من عدم وجود عبوات او الغام ارضية”.

وتنتشر قوات الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى وهي تمارس دور امني فعال في تعقب الخلايا الارهابية