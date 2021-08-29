محلل سياسي : : تركيا تتعكز على العلاقة الشخصية التي تربطها بالكاظمي

اكد المحلل السياسي، علي الموسوي، الاحد، إن تركيا تتعكز في توغلها داخل الاراضي العراقية على العلاقة الشخصية التي تربطها بالحكومة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إن ” تركيا خرقت جميع القواعد والقوانين من خلال قصفها الممنهج على العراق ” مبيناً أن ” تركيا تسعى لضم بعض الاراضي العراقية على خارطتها .”

وأضاف أن ” علاقة الرئيس التركي الشخصية بالكاظمي هي ورقة رابحة بالنسبة للجانب الاخرى فجميع العمليات التي حدثت داخل العراق هي نتيجة هذه العلاقة.”

وأشار الى ” عدم وجود مبرر او موقف لصمت الحكومة العراقية يقودنا الى شكوك كثيرة وعلى الحكومة أن تقرر وتحسم الجدل “.

يذكر أن تركيا توغلت لمساحات كبيرة داخل الاراضي العراقية وتقصف القرى مما سببت هجرة سكانية جماعية الكثير من الخسائر المادية والبشرية.