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الاستخبارات تطيح بتاجر مخدرات وثلاثة ارهابيين في الانبار


أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، الإطاحة بتاجر مخدرات وثلاثة ارهابيين في محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات متفرقة تميزت بالنوعية والاستباقية ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة -احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - وبمشاركة القوات البرية تمكنت من القاء القبض على احد تجار المخدرات في الرطبة يستقل عجلة بيك آب تستخدم لاغراض النقل والمتاجرة بالمخدرات".

وأشار البيان إلى "تمكن المفارز الاستخبارية وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ١٩ من القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة مدخل الطبعات بقضاء الرطبة ب‍الانبار".

ومن اجل تضييق الخناق على الارهابيين وعدم السماح بهروبهم خارج العراق، استطاعت المفارز الاستخبارية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٧٤ من القاء القبض على ارهابيين اثنين قدما من الفلوجة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن نيتهم الهرب، وفق البيان.

 

وتابع، أنه "وفقاً لمعولمات دقيقة إن جميع الارهابيين هم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب حيث جرى تسليمهم لجهة الطلب"، مؤكداً "تسليم تاجر المخدرات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

 

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