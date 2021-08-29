إحباط محاولتي ابتزاز الكتروني ضد فتاتين في الأنبار

أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الاحد، إحباط محاولتي ابتزاز الكتروني تعرضت لها فتاتين في محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت خلال عمليتين منفصلتين من احباط محاولتي ابتزاز الكتروني تعرضت لها فتاتين في محافظة الأنبار من قبل شخصين، هددا الضحيتين بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي حصلا عليها من خلال التعرف عليهما من خلال تلك المواقع مقابل الخضوع لرغباتهما الدنيئة".

واشارت الى، انه "في الأثناء استطاعت مفارز المجتمعية من الوصول إلى المبتزين، واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".