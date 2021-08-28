الحشد الشعبي يجتمع مع وجهاء الطارمية لتعزيز الامن والاستقرار

عقدت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، السبت، مؤتمراً موسعاً مع وجهاء وشيوخ عشائر الطارمية لتعزيز الامن والاستقرار في القضاء.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان “شيوخ ووجهاء عشائر الطارمية قدموا التعازي للواء 12 في الحشد الشعبي بالطارمية، باستشهاد ثلة من مجاهدي اللواء بالهجوم الاخير”.

واضاف ان “الوفد بحث مع قادة اللواء في مقر عمليات اللواء بالطارمية الاوضاع الامنية والتعاون مع الاهالي للابلاغ عن الاسماء المطلوبة وعن اي عمل مشتبه به قد يخل بامن مناطقهم”.

واكد شيوخ ووجهاء الطارمية استعدادهم لتقديم المعلومات والدعم المستمر لاجراء عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين في سبيل استقرار المنطقة والحفاظ على امنها بوجود قوة ضحت وقدمت مثل ابطال اللواء 12 في الحشد الشعبي”.

من جانبه، اكد اللواء 12 بالحشد الشعبي، أن منتسبي اللواء هم دروع لصد اي تعرض قد يهز امن المواطنين في الطارمية على وجه الخصوص.