مستشار عسكري يراهن على “معادلة الحشد” للقضاء على إرهاب الطارمية

أكد المستشار العسكري السابق صفاء الاعسم، السبت، أن الخطر الإرهابي في قضاء الطارمية لا يمكن اجتثاثه الا بمعادلة الحشد الشعبي والتي اثبتت نجاحها في أماكن أخرى مشابهة، مشددا على ضرورة القيام بعمليات عسكرية واسعة.

وقال الاعسم في تصريح صحفي إن “التوتر الأمني في قضاء الطارمية سيبقى مستمرا على المدى المنظور وذلك بسبب وجود حواضن ومضافات لفلول داعش الإرهابي في هذه المنطقة نظرا لما تتمتع به من تضاريس وبيئة جغرافية خاصة تجعل من عملية اختباء العدو أمرا سهلا”.

واوضح ان “تجفيف منابع الارهاب بحاجة الى قوات امنية ماسكة للارض وتتمتع بخبرة قتالية عالية كقوات الحشد الشعبي”، مشيرا الى أن “معادلة الحشد الشعبي قادرة على انهاء الخطر الإرهابي مع توفر الإمكانيات اللوجستية”.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق حسين علي الشيحاني كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن وجود 1400 بحيرة داخل الطارمية غير مجازة تعد أهم تمويل اقتصادي للمجاميع الاجرامية .