الأخبار

الفتح: بيع البطاقات لن يؤهل اي مرشح للبرلمان وندعو المواطنين الى التمسك بخيار الأصلح


أكد تحالف الفتح، السبت، عدم إمكانية التزوير من خلال شراء بطاقة الناخبين بسبب إجراءات المفوضية المتطورة.

وقال عضو التحالف، فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي، ان” الإجراءات المتبعة تمنع اي عملية لتزوير الاصوات كونها تعتمد على الحضور الشخصي للفرد مع المستمسكات الثبوتية وبالتالي فان شراء بطاقات الناخبين لن تأتي اكلها”.

وأكد ان” المواطن له حق الاختيار وعليه المحافظة على إعطاء صوته لمن يرى فيه خير ممثل له في البرلمان المقبل ومنع اي عمليات استغلال مالي له”.

واشار الى ان” اغلب القوى اتفقت على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا خيار لدى الشعب والحكومة الا اجراء الانتخابات المقبلة ولن يؤثر على موعدها اي عمليات فساد”.

َذكرت مصادر بقيام بعض الشخصيات في كتل كبيره بشراء البطاقات الانتخابية بـ٢٠٠ دولار مستغلة في ذلك الظرف الاقتصادي في البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إصابة 6 عناصر شرطة بصد "تعرض" في الضلوعية
تعليقات على ماي نشر في صفحات الفيسبوك
الحشد الشعبي يجتمع مع وجهاء الطارمية لتعزيز الامن والاستقرار
مستشار عسكري يراهن على “معادلة الحشد” للقضاء على إرهاب الطارمية
نائب: ماكرون أساء للعراقيين والمسلمين وهو شريك غير موثوق
الفتح: بيع البطاقات لن يؤهل اي مرشح للبرلمان وندعو المواطنين الى التمسك بخيار الأصلح
صادقون: معاقبة تركيا يجب أن تكون من اولويات الكاظمي وليس دعوتها لحضور القمة
القبض على متهم بتزوير اموال طائلة وآخر بسرقة ١٣ مليون دينار في بغداد
انخفاض الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
الشيخ جلال الدين الصغير : نحن مقبلون على ايام ساخنة مع ارهابيي داعش
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك