الفتح: بيع البطاقات لن يؤهل اي مرشح للبرلمان وندعو المواطنين الى التمسك بخيار الأصلح

أكد تحالف الفتح، السبت، عدم إمكانية التزوير من خلال شراء بطاقة الناخبين بسبب إجراءات المفوضية المتطورة.

وقال عضو التحالف، فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي، ان” الإجراءات المتبعة تمنع اي عملية لتزوير الاصوات كونها تعتمد على الحضور الشخصي للفرد مع المستمسكات الثبوتية وبالتالي فان شراء بطاقات الناخبين لن تأتي اكلها”.

وأكد ان” المواطن له حق الاختيار وعليه المحافظة على إعطاء صوته لمن يرى فيه خير ممثل له في البرلمان المقبل ومنع اي عمليات استغلال مالي له”.

واشار الى ان” اغلب القوى اتفقت على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا خيار لدى الشعب والحكومة الا اجراء الانتخابات المقبلة ولن يؤثر على موعدها اي عمليات فساد”.

َذكرت مصادر بقيام بعض الشخصيات في كتل كبيره بشراء البطاقات الانتخابية بـ٢٠٠ دولار مستغلة في ذلك الظرف الاقتصادي في البلاد.