صادقون: معاقبة تركيا يجب أن تكون من اولويات الكاظمي وليس دعوتها لحضور القمة

اكدت كتلة صادقون النيابية، السبت، على تحقيق وتكوين علاقات مشتركة مع جميع الدول المجاورة للعراق، مشددة على ضرورة مواجهة تركيا لخروقاتها داخل العراق.

وقال عضو الكتلة سعد السعدي في تصريح نشرته / المعلومة/، ” يجب ان تكون معاقبة الجانب التركي من اولويات الكاظمي وأن يحاسبهم على جميع تصرفاتهم التي رعزعت امن واستقرار البلد “.

وأضاف ” نستغرب تصرف الكاظمي بدعوة الرئيس التركي وغض النظر عن تصرفاته وتوغل قواته في شمال العراق والقصف الاخير الذي طال الحشد الشعبي “.

وأشار الى ” أهمية محاسبة الجانب التركي ويجب أن تكون هناك ردة فعل حقيقية تحافظ على هيبة الدولة وسيادتها “.

يذكر أن تركيا ما زالت تتوغل وتعسكر في شمال العراق والحكومة في صمتها الكبير.