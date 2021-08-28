القبض على متهم بتزوير اموال طائلة وآخر بسرقة ١٣ مليون دينار في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهم بتزوير العملة من فئة ١٠٠ دولار وآخر بسرقة ١٣ مليون دينار.

وذكرت المديرية في بيان أن "قوة من مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام المنصور ألقت القبض على متهم قام بتزوير مبلغ مالي قدره (٣٦٨) ألف دولار لغرض شراء بضاعة من تركيا، ودونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم توقيفه وفق أحكام المادة (٥٢ بنك مركزي)".

الى ذلك، "تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (١٣) مليون دينار عراقي من داخل محل لبيع العطور في منطقة الدورة، ودونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".