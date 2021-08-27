الأخبار

إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق وضبط 19 بندقية


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق، فيما أشارت إلى ضبط 19 بندقية تركها المهربين بعد فرارهم.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق، تمكنت قوة من الفوج الثالث باللواء ٧٢ من رصد مجموعة مكونة من ٧ أشخاص يحاولون عبور الساتر الحدودي بين العراق وسوريا في منطقة ام الخباري، حيث باشرت القوة بالتحرك الفوري والرمي عليهم، وقد لاذو بالفرار باتجاه الأراضي السورية".

ولفت البيان إلى "شروع القوة بتفتيش المنطقة وعثرت على ١٩ بندقية تركها المهربين بعد فرارهم، جرى التعامل مع المضبوطات أصولياً".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الداخلية تقاضي مدنياً اعتدى على رجل مرور في بغداد
إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق وضبط 19 بندقية
العراق يتسلم وجبة جديدة من لقاحات فايزر
الاتحادية تقبض على متهمين بالمخدرات والتهديد في بغداد
بعد مطاردة واشتباكات.. الإطاحة بإرهابي وهروب آخر في الأنبار
العراق وروسيا يناقشان ملفات التعاون الثنائيّ بين البلدين
انتشال جثث 3 فتيات اثر حريق داخل منزلهن في كربلاء
اشتباك بالاسلحة والايادي بين القوات الامنية وحماية النائب يحيى العيثاوي اثناء ازالة التجاوزات في الدورة
الصحة تعلن الموقف الوبائي
مقتدى الصدر يعلن العودة للمشاركة بالانتخابات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
عبد الأمير : السلام عليكم اليوم تفاجىت دكيت رقم سيارتي بالانترنيت طلع عندي غرامه من شهر الرابع يعني بنيسان وحنه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : إعدام المجرمين الذين يتمتعون في السجون عبارة عن ضربة للإرهاب. أين رئيس الحكومة الذي ينادي بحفظ الأمن. ...
الموضوع :
دواعش الطارمية في احضان السياسة 
هدى حميد : بارك الله فيكم...طرح جميل و مقنع للموضوع ...
الموضوع :
الحركة الحسينية لم تكن انتحارية
رسول حسن نجم : المشكله الكبرى الان ليست في وعي الناخب فحسب بل بل في الجماهير كلها حيث لم تستطع الجماهير ...
الموضوع :
ماذا لو ؟!
عاطف النور مصطفي : اتقدم بالشكر أولا لهذا المجهود الجبار لكاتب هذا المقال كما أود ان اشكر الوكالة علي هذا لتبنيها ...
الموضوع :
العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي
رسول حسن نجم : كل الانظمه العربيه هي صنيعة اسرائيل ولها علاقات قويه معها.. نعم كانت سريه اما الان فهي علنيه ...
الموضوع :
إسرائيل تشيد بتحالف إقليمي جديد يضم ثلاث بلدان عربية
فوزي داود سلمان : بوركتم في كل خطواتكم، وإلى المزيد من الأعمال القيمة. شكرا جزيلا للجهود المبذولة في تأليف هذا الكتاب. ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
محمد فوزي حسين : السلام عليكم وحمه الله وبركاتة م/ شكوى نحن اهالي منطقه البوكريطي / البومرير في الانبار عامريه الصمود ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك