إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق وضبط 19 بندقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تسلل من سوريا إلى العراق، فيما أشارت إلى ضبط 19 بندقية تركها المهربين بعد فرارهم.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق، تمكنت قوة من الفوج الثالث باللواء ٧٢ من رصد مجموعة مكونة من ٧ أشخاص يحاولون عبور الساتر الحدودي بين العراق وسوريا في منطقة ام الخباري، حيث باشرت القوة بالتحرك الفوري والرمي عليهم، وقد لاذو بالفرار باتجاه الأراضي السورية".

ولفت البيان إلى "شروع القوة بتفتيش المنطقة وعثرت على ١٩ بندقية تركها المهربين بعد فرارهم، جرى التعامل مع المضبوطات أصولياً".