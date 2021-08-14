وصول أكثر من نصف مليون جرعة لقاح "فايزر" الى العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن وصول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "فايزر" مقدمة من الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طائرة من الولايات المتحدة الامريكية وصلت اليوم إلى بغداد، محملة بـ(٥٠٣ الف جرعة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر مقدمة من الولايات المتحدة الامريكية دعما للعراق لمواجهة جائحة كورونا".

وبحسب البيان، فانه "تم استلام الشحنة بحضور السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق له ومدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي ومدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية علي البلداوي والمختصين في كيماديا والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سيف البدر وفريق اعلام الوزارة ومجموعة من وسائل الاعلام".

وثمنت الوزارة، "جهود الولايات المتحدة وكافة الدول والجهات التي تقدم الدعم ل‍وزارة الصحة وملاكاتها لتجاوز ازمة كورونا".

في السياق، اشار مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية، انه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقلها إلى نقاط التلقيح المحددة في كافة محافظات العراق ومن ضمنها اقليم كردستان والنازحين والقوات الامنية".