صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لنحو 1500 إصابة جديدة

التعليقات

رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ... الموضوع :

تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال

رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ... الموضوع :

مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!

سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ... الموضوع :

انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم

مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ... الموضوع :

بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة

ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ... الموضوع :

هراء لصعلوك إعلامي محبط..!

احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ... الموضوع :

المرجعيات العراقية في السعودية

رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ... الموضوع :

لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا

رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ... الموضوع :

إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة