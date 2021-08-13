وين بن الرمادي أليفزعنه !! صفحات انبارية تسمي متظاهري تشرين بالعابثين بالامن !! بعد ان دعمتهم لأسقاط حكومة عبد المهدي

متابعة / ظاهر العقيلي

شنت صفحات ومواقع وبيجات محافظة الانبار هجوماً لاذعاً على متظاهري تشرين ووصفتهم بالعابثين بالامن والاستقرار !!

هذا وشددت القيادات الامنية في المحافظة على منع اي متظاهر من الدخول الى الانبار وخاصة في سيطرة الصقور وامنتها بقوات اسوات اضافة الى وحدات من الجيش العراقي !!

واكد مراقبون ان هذه الصفحات وباعلانات مموله سبق وان دعمت وبكل قوة التظاهرات التشرينية الجوكرية التي اسقطت حكومة عادل عبد المهدي ولاهداف سياسية وطائفية .

واضاف المراقبون ان اهالي الانبار وقنواتهم وصفحاتهم كان تصف المتظاهرين في الوسط والجنوب بانهم اصحاب حق وثورة ضد الباطل !! مما ادى الى تخريب المحافظات الشيعية وتعطيل الدوام فيها وما رافقها من قتل وحرق وسلب وتمثيل بجثث الابرياء ومنهم الصبي الشهيد السيد ميثم البطاط !! وامام مرأى ومسمع الكل .