اهالي الانبار ايام عبد المهدي ( قادمون لأجل بغداد الحبيبة ) !! وأيام الكاظمي لا نسمح باي متظاهر لانه يعكر امن واستقرار المحافظة !!

متابعة / ظاهر العقيلي
بينت صورة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي قيام مواطني محافظة الانبار بدعم التظاهرات التشرينية الجوكرية في ساحة التحرير ايام حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وتحت شعار ( قادمون لإجل بغداد الحبيبة ) !!
فيما طالبوا اهالي الانبار اليوم القوات الامنية بمنع اي متظاهر تشريني يدخل المحافظة وتحت اي ذريعة لانهم سيتسببون بتعكير امن واستقرار المحافظة على حد قولهم .
واصفين المتظاهرين بانهم غير مرحب بهم وهم جماعة تريد خلق الفتنة والتخريب وضرب امن المحافظة واستقرارها !!
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