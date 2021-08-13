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ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات


أعلن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات.

وقال القسم في بيان ان " مفارز القسم وفوج ميسان التكتيكي وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني ، تمكنت من القاء ‏القبض على 7 متهمين بتجارة المواد المخدرة ، وضبطت بحوزتهم ‏مادة الكريستال المخدرة ، وأدوات تستخدم للتعاطي".

واضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد " 28 / 32 " مخدرات لينالوا جزاءهم العادل" .

 

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