ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات

أعلن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات.
وقال القسم في بيان ان " مفارز القسم وفوج ميسان التكتيكي وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني ، تمكنت من القاء القبض على 7 متهمين بتجارة المواد المخدرة ، وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة ، وأدوات تستخدم للتعاطي".
واضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد " 28 / 32 " مخدرات لينالوا جزاءهم العادل" .
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