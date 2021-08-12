القبض على متهمين بتهريب النفط في بابل

أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهمين اثنين وتضبط عجلتيهما لوجود تلاعب في الأوراق الرسمية في محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان ان "مركز شرطة نفط بابل ضمن مديرية شرطة نفط الوسط تمكن من القاء القبض على متهمين اثنين وضبط عجلتيهما "صهريجان" في محافظة بابل وذلك لوجود تلاعب في الأوراق الرسمية بتحميل المنتوج".

واضافت انه "تم إيداعهما في التوقيف وحجز العجلتين داخل احد مراكز شرطة النفط ليتم عرضهما على القضاء ومحاسبتهما وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".